Бої на Харківщині: у Білому домі зробили тривожний прогноз

Поведінка росіян може натякати на їхнє бажання захопити Харків

Російські терористи можуть мати масштабніші цілі, ніж обмежений наступ у Харківській області з боку тимчасово контрольованого РФ Бєлгорода. Росіяни, можливо, замахнулися на те, щоб наступати на сам Харків.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, написала кореспондент Bloomberg Дженніфер Якобс у Twitter. Кірбі зокрема нагадав, що раніше росіяни відмовилися від атак у північній частині України та зосередилися на просуванні у східних регіонах.

"Тому дуже цікаво і, безумовно, тривожно, що тепер вони, схоже, готуються до того, щоб — щонайменше — використати далекобійний вогонь, щоб спробувати прорватися до Харкова. І треба думати, що ви не станете цього робити, якщо не думаєте про якийсь інший масштабніший наступ безпосередньо на місто", – припустив Кірбі.

Раніше "Телеграф" писав, що всі штурми російських окупантів на півночі та сході Харківської області, що розпочалися сьогодні, о 5 ранку, були відбиті. Бойові бригади ЗСУ зустріли противника шквальним вогнем.

Ознак просування російських окупантів углиб Харківської області немає. А всі лякливі повідомлення покликані дестабілізувати суспільство та створити паніку. Мета росіян не захопити Харків, а відволікти ЗСУ від більш складних напрямків на Донеччині. Це пояснив у коментарі "Телеграфу" військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.