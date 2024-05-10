Чи змогли росіяни щось захопити на Харківщині: що пишуть ЗМІ і що каже влада

Окупаційні війська активізувались на цьому напрямку

Вдень у п’ятницю, 10 травня, з’явились повідомлення, ніби росіяни під час наступу на Харків змогли захопити населені пункти Стрілече, Красне, Пильне та Борисівка. На карті бойових дій DeepStateMAP вони позначені як окуповані.

Повідомлення про захоплення цих населених пунктів опублікували український журналіст Юрій Бутусов та видання "Українська правда". Вони посилаються на свої джерела у військових колах.

Росіяни захопили чотири селища: що відомо

"За даними УП, йдеться про населені пункти Стрілече, Красне, Пильне та Борисівка. Ворог намагається просуватися в напрямку Вовчанська. Співрозмовники УП водночас не виключають, що йдеться про відволікаючий маневр ворога", — йдеться у повідомленні "Української правди".

Бутусов надав більше деталей. Зазначені селища нібито були окуповані ще вночі. Він повідомив, що росіяни намагались захопити ще більше територій, проте зазнали великих втрат.

"Вночі російські війська силами до 4-5 батальйонів піхоти перетнули лінію державного кордону і захопили чотири прикордонні селища — Стрілече, Красне, Пильне, Борисівка. На інших ділянках російські атаки відбиті, противник зазнав значних втрат. Незначне просування також зафіксовано в районі Вовчанська. Найбільший захоплений населений пункт — Стрілече", — написав Бутусов.

Журналіст повідомив, що росіяни ще раніше створили на території України "сіру зону", або плацдарм шириною до 10 км та глибиною до 5 км, де немає оборонної лінії. Ворожі війська окупували близько 30 квадратних кілометрів на Харківщині. Від захоплених земель до обласного центру приблизно 40 км.

Бутусов зазначив, що Сили оборони знали про плани ворога. Тому вони завчасно готувались і зупинили просунення ворога далі, попри суттєву перевагу росіян у людському ресурсі та озброєнні.

Аналітики проєкту DeepStateMAP підтверджують окупацію селищ

Місцева влада спростовує інформацію про захоплення селищ на Харківщині

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону розповів, що Сили оборони відбили наступ росіян у Харківській області. При цьому втрат території не зафіксовано.

"Ворог розпочав нову хвилю наступальних дій на півночі Харківщини. Це населені пункти Харківського та Чугуївського району. Вовчанський напрямок, зокрема. Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Всі наступальні атаки відбиті. Втрат території наразі недопущено", — сказав Синєгубов.

Перераховані ЗМІ селища знаходяться в 1-2 км від кордону. Зараз там йдуть активні бойові дії.

"Ці прикордонні населені пункти (куди намагалися прорватися росіяни — ред.) знаходяться фактично в 1-2 км від кордону з Російською Федерацією. Наразі там відбуваються активні бойові дії", — сказав Синєгубов.

Нагадаємо, зранку 10 травня росіяни почали наступ на Харківському напрямку. Це не стало несподіванкою для Сил оборони, бо про плани ворога було відомо вже давно.

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву на фоні наступу росіян на Харківську область. Він повідомив, що ЗСУ відбили ранкову атаку, але жорстокі бойові дії продовжуються.

Через спроби росіян прорвати оборону на Харківщині, постало питання стосовно ситуації на півночі України. На Сумщині та Чернігівщині без змін. Ворог як і раніше обстрілює прикордонні населенні пункти та відправляє свої ДРГ.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни "промацують" оборону ЗСУ у Харківській області. Вони хочуть знайти слабке місце.