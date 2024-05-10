Сили оборони "з вогником" зустріли росіян на Харківщині: перші фото та відео спаленої техніки

Ворог не зміг захопити жодного метра землі

У п’ятницю, 10 травня, близько 5 ранку росіяни спробували прорвати українську лінію оборони в Харківській області. Ворог намагався наступати під прикриттям бронетехніки, але Сили оборони гідно зустріли окупантів.

За даними DeepState, попередньо три одиниці російської техніки було спалено на північ від населених пунктів Мороховець-Олійникове. Росіяни рухалися з боку Пильного. Аналітики показали знімок одного із наслідків наступальних дій ворога на північних кордонах Харківщини, на фото палає одразу кілька ворожих машин.

Державна прикордонна служба України показала відео удару по ворожій броньованій вантажівці на Харківському напрямку. Він став ціллю для FPV-дрону прикордонників бригади "Сталевий кордон". На вантажівці окупанти перевозили боєприпаси.

На кадрах видно, як дрон вистежує вантажівку, а потім починає наближатися до неї. Після удару машина спалахнула.

Нагадаємо, росіяни активізували удари по місту Вовчанськ, б’ють КАБами, РСЗВ та артилерією. Крім того, з початком ночі російські окупанти посилили вогняний тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Також ДРГ спробувала прорвати кордон, але ЗСУ утримують позиції, ворог не захопив жодного метра землі, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов. Він наголосив, що угруповання ворога не становить загрози Харкову, його сил вистачає лише для провокацій. В області всі органи влади перебувають на місцях та виконують свої обов’язки.

Важливо пам’ятати, що про те, що росіяни готуються до наступу не лише на Донбасі, а й на Харківщині та Сумщині, відомо давно. Сили оборони України готові давати опір окупантам.

Як повідомляв "Телеграф", з ночі 10 травня росіяни посилили обстріл по місту Вовчанськ Харківської області — КАБами, РСЗВ та артилерією. З Вовчанська та навколишніх населених пунктів евакуюють мешканців.