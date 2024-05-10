Силы обороны "с огоньком" встретили россиян на Харьковщине: первые фото и видео сожженной техники

Враг рне смог захватить ни одного метра земли

В пятницу, 10 мая, около 5 утра россияне предприняли попытку прорыва украинской линии обороны в Харьковской области. Враг пытался наступать под прикрытием бронетехники, но Силы обороны достойно встретили оккупантов.

По данным DeepState, предварительно три единицы российской техники были сожжены к северу от населенных пунктов Мороховец-Олейниково. Россияне двигались со стороны Пыльного. Аналитики показали снимок одного из последствий наступательных действий врага на северных границах Харьковщины, на фото пылает сразу несколько вражеских машин.

Государственная пограничная служба Украины показала видео удара по вражескому бронированному грузовику на Харьковском направлении. Он стал целью для FPV-дрона пограничников бригады "Стальная граница". На грузовике оккупанты перевозили боеприпасы.

На кадрах видно, как дрон выслеживает грузовик, а потом начинает приближаться к нему. После удара машина загорелась.

Напомним, россияне активизировали удары по городу Волчанск, бъют КАБами, РСЗО и артиллерией. Кроме того, с началом ночи российские оккупанты усилили огненное давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии. Также ДРГ попыталась прорвать границу, но ВСУ удерживают позиции, враг не захватил ни одного метра земли, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он подчеркнул, что группировка врага не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций. В области все органы власти находятся на местах и выполняют свои обязанности.

Важно помнить, что о том, что россияне готовятся к наступлению не только на Донбассе, но и на Харьковщине и Сумщине, известно давно. Силы обороны Украины готовы давать отпор оккупантам.

Как сообщал "Телеграф", с ночи 10 мая, россияне усилили обстрелы по городу Волчанск Харьковской области — КАБами, РСЗО и артиллерией. Из Волчанска и окрестных населенных пунктов эвакуируют жителей.