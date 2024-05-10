В Харьковской области обострение, а что на севере Украины? Военные рассказали, что по Сумам и Чернигову

Силы обороны готовы сломать планы врага

В пятницу, 10 мая, обострилась ситуация в Харьковской области, на севере страны враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты. Для ударов по Черниговской и Сумской областях россияне используют разные снаряды — авиабомбы, ракеты, минометы.

Об этом пресс-секретарь ОК "Север" Вадим Мысник рассказал "Телеграфу" в эксклюзивном интервью "Россияне начали наступление на одном из направлений. Планируют ― еще на двух. Мы узнали, как готовились ВСУ". Он отметил, что такие обстрелы вместе с активной работой диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) действительно являются началом подготовки к наступлению, однако на приграничье такая ситуация наблюдается в течение многих месяцев.

"Но такая ситуация длится уже много месяцев", — сказал Мысник.

Он отметил, что следует учитывать протяженность украинско-российской границы на территории Черниговщины, Сумщины и Харьковщины. Разведка сразу бы зафиксировала активную концентрацию вражеских войск.

"Линия государственной границы для нас — это наша линия фронта, и удержание ее — это наша боевая задача", — сказал Мысник.

Россияне уже пытались захватить северные области в 2022 году

Силы обороны готовились и готовятся к возможному наступлению россиян. Усиливаются также оборонными линиями – делают первую, вторую и третью.

Мысник обратил внимание, что наступление на Черниговскую и Сумскую область для россиян будет крайне тяжелым. Это связано с погодными условиями. Паводок еще не сошел, а из-за болот крайне трудно продвигаться.

Отметим, 10 мая вражеские ВРГ пытались зайти на территорию Харьковской области. Россияне активизировались на Харьковском направлении, но о таком сценарии событий давно предупреждали. Силы обороны готовились к наступлению и дают отпор врагу.

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал "Телеграфу", что самой горячей точкой на фронте является Часов Яр. Россияне хотят захватить город на высоте в ближайшее время, пока ВСУ не получили западную помощь.