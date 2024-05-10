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Хотят успеть захватить до...: в ВСУ рассказали, что происходит в районе Часового Яра (карта)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Наши воины защищают украинскую землю
Наши воины защищают украинскую землю. Фото Коллаж "Телеграфа"

Враг пытается занять господствующие высоты, чтобы обстреливать Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск

Хотя за минувшие сутки на фронте резко уменьшилось количество боев, сильнее всего россияне давят в Донецкой области, захватывая все больше территорий. Наиболее активными направлениями являются Авдеевское, Бахмутское и Новопавловское. Под угрозой два города – Покровск и Константиновка, кроме того враг стремится взять под контроль трассу Покровск-Константиновка.

Об этом сообщается в материале "Телеграфа": Россияне планируют наступление в трех направлениях. Мы узнали, как готовятся ВСУ

Как рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, трасса Покровск-Константиновка время от времени простреливается, но она не менее опасна, чем другие участки на востоке. Вместе с тем, добавил он, рядом с Авдеевкой нет массового продвижения россиян, как было две недели назад. В целом, наступление противника приостановлено.

В то же время, Волошин отказался прокомментировать заявления народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой, которая заявила об отсутствии фортификаций за Авдеевкой. Она утверждает, что ни Валерий Залужный, ни Александр Сырский в этом направлении якобы ничего не сделали.

"Самая горячая точка – Часов Яр. Россиянам было бы очень важно занять город до того, как нам поступит зарубежная помощь. Оккупанты всячески пытаются занять господствующие высоты, чтобы вести дальнейшую борьбу за территории и обстреливать Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск. Чувствуют, что международная помощь в скором времени появится на всей линии боевого столкновения и они ее ощутят в буквальном смысле этого слова. Поэтому пытаются активизировать свои усилия на всех участках фронта и улучшить свое тактическое положение", — рассказал Волошин.

По его словам, напротив Часов Яра находится группировка войск численностью примерно 20-25 тыс. российских военнослужащих. Это десантники из 217 парашютно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии РФ. Они вместе со всеми военными из этой группировки пытаются штурмовать Часов Яр, окрестности городов и населенных пунктов вокруг него, добавил Волошин. При этом, несмотря на давление россиян, ВСУ также проводят контрнаступательные действия.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на пятницу, 10 мая, россияне атаковали Украину ракетами и шахедами. Они запустили по нашей стране 10 ударных беспилотников и все они были уничтожены силами противовоздушной обороны. Однако ракета наделала беды в Харькове.

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#Война #Фронт #Часов Яр