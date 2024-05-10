Ночной удар по Украине: все "шахеды" сбиты, но в Харькове есть пострадавшие после прилета (фото)

Каждый день враг бъет по мирным городам и селам нашей страны

В ночь на пятницу, 10 мая, россияне атаковали Украину ракетами и шахедами. Они запустили по нашей стране 10 ударных беспилотников и все они были уничтожены силами противовоздушной обороны.

"В ночь на 10 мая 2024 г. противник применил десять ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с территории временно оккупированного Крыма и две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской обл. в направлении Харьковщины", — сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

Генерал-лейтенант добавил, что подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины в ходе боевой работы уничтожили все 10 вражеских беспилотников. Это произошло в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Однако в результате российского ракетного удара по Харькову вспыхнул пожар в трех частных домах. По предварительным данным, повреждения получили 12 частных жилых домов, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет – острая реакция на стресс. Везде – исключительно гражданская инфраструктура и жилой район!", — отметил он.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 10 мая беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области. Там вспыхнул пожар.