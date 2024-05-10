Война — день 807: россияне давят на фронте и готовятся наступать на Харьков

Оперативно о главном в сутки

Украина отражает нашествие российских террористов уже 807-й день. Россияне пытаются наступать на разных участках фронта, а также накапливают силы на временно контролируемой ими Белгородщине — хотят идти на Харьков. Силы террористов оценивают более чем в 50 тысяч единиц личного состава; впрочем, в 2022 году куда большие силы россиян умылись кровью перед неготовым к обороне городом. Сейчас ситуация другая.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Беспилотники российских террористов бродят по украинскому небу.

С ситуацией в Украине за 7 мая можно ознакомиться в материале: Война — день 804: оккупанты давят на востоке, а в России паника из-за "самой масштабной атаки ВСУ"

Информацию за 8 мая смотрите по ссылке: Война — день 805: Россия нанесла новый массированный удар и принимает погибших оккупантов в Крыму

О том, что происходило 9 мая, читайте в материале: Война — день 806: в ВСУ перестановки, а украинские дроны идут на рекорды