Война — день 806: оккупанты пытаются прорваться под Авдеевкой и засылают свои ДРГ

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия на поле боя не затихают ни на минуту, а российские оккупанты продолжают вести масштабное наступление на ряде направлений, среди которых самым горячим остается Авдеевское. Противник также предпринимает максимум усилий для того, чтобы прорваться к Часовому Яру на Бахмутском направлении. При этом участились случаи попыток проникновения вражеских ДРГ через Харьковскую и Сумскую области, а среди экспертов все чаще звучат обсуждения того, что россияне вновь попытаются пойти на Харьков или Сумскую область.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Одесской области объявлена тревога из-за угрозы российских БПЛА, которые двигаются со стороны Черного моря

00:00 В российской Камчатке горело складское помещение. Огонь охватил 5000 квадратных метров.

О том, что происходило 6 мая, читайте в материале: Война — день 803: россияне продвигаются под Авдеевкой и готовятся к более масштабному наступлению

С ситуацией в Украине за 7 мая можно ознакомиться в материале: Война — день 804: оккупанты давят на востоке, а в России паника из-за "самой масштабной атаки ВСУ"

Информацию за 8 мая смотрите по ссылке: Война — день 805: Россия нанесла новый массированный удар и принимает павших оккупантов в Крыму