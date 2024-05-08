Враг давит на поле боя и посылает ДРГ, но наши воины отбивают атаки: что происходит на фронте (карта)

За минувшие сутки наши защитники ликвидировали 970 российских оккупантов

Идет 805-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 7 мая на фронте произошло 84 боевых столкновения. Больше всего боев было на Авдеевском направлении.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах. Они также проводят диверсионную деятельность, чтобы наши войска вынуждены были оставаться там и не могли быть перекинуты на другие направления. Кроме того, враг продолжает минировать территории вдоль границы. В районе населенного пункта Пальная Харьковской области в Украину пыталась проникнуть российская ДРГ, Силы обороны этого не допустили, сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении наши воины отразили 16 атак. Это произошло в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области, а также около Стельмаховки Луганской области.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении враг осуществил 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области. Их отразили наши защитники.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 17 атак. Бои шли в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новый и Андреевка Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении наши воины отразили 27 атак. Враг атаковал в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Прогресс, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Новопавловском направлении враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск. Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области.

Новопавловское направление на карте deepstate

На Ореховском направлении оккупанты 6 раз атаковали позиции наших защитников. Бои шли в районе Старомайорского Донецкой области; Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Ореховское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении россияне продолжают пытаться выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За сутки 7 мая, они провели 3 безуспешные атаки.

"В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по самоходному миномету 2С4 "Тюльпан", пункту управления, 1 составу ГСМ и 5 районам сосредоточения личного состава противника", — добавили в Генштабе.

Напомним, рано утром 8 мая российские оккупанты совершили массированную атаку по Украине. Взрывы прогремели в нескольких городах и областях. "Телеграф" рассказывал о последствиях атаки.