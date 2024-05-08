В Киеве утром раздались взрывы: столица отражала ракетную атаку российских оккупантов (обновлено)

Под атакой находились как столица, так и Киевская область.

В Киеве утром 8 мая раздались взрывы. Российские террористы атаковали столицу крылатыми ракетами Х-101, запущенными с бомбардировщиков Ту-95МС, по российским ракетам сработала противовоздушная оборона.

О взрывах сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он призвал киевлян и посетителей столицы находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – говорится в сообщении.

UPD 6:25. По данным КМВА, все воздушные цели, которые летели на столицу, были успешно уничтожены силами ПВО.

На данный момент без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

По данным мониторинга, террористы пытались трижды атаковать Киев ракетами. В первом случае ракеты были перехвачены над Киевской областью, во втором ракету сбили над столицей. Третья партия ракет была перехвачена и сбита в районе Ирпеня и Василькова. Пока неизвестно о пострадавших или разрушениях в результате атаки террористов на столицу.

Канал "Николаевский Ванек" сообщает, что террористы снова пытались атаковать энергетическую инфраструктуру. В том числе, в Киеве и Киевской области.

Напомним, утром 8 мая российские террористы устроили очередную ракетную атаку на Украину. Под ударами оказались Львовщина, Запорожье, Ивано-Франковская область и Киев с Киевской областью. Взрывы слышали в Запорожье, Львове, Стрые, Киеве и ряде других городов. Террористы атаковали крылатыми ракетами Х-101 и баллистикой из временно оккупированного Крыма.