Российские бомбардировщики запустили ракеты по Украине: что известно на данный момент (обновляется)

Ракеты летят одной волной

По предварительной информации россияне произвели запуски ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95. До этого минимум три самолета поднимались с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Об этом сообщают мониторинговые группы. Изначально сообщалось, что ракетоносцы выйдут на позиции для запусков лишь после 3:00, однако по всей видимости они решили отстреляться немного раньше.

Мониторинговые группы не сообщают, откуда были произведены запуски, однако есть информация, что бомбардировщики находились где-то в Воронежской области.

03:15 По данным мониторинга, в небе находится от 4 до 8 Ту-95МС, совершающих пусковые маневры в районе Энгельса. Ракеты первой волны, если они были, не фиксируются, ракеты второй волны ожидаются в районе Украины около 03:40.

03:00 Фиксируется активность российских террористов в Курской области и в Азовском море — там и там по одному Су-35.

02:50 Российские ракеты начинают входить в воздушное пространство Украины.

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Ракетам понадобится некоторое время (обычно примерно час), чтобы долететь до воздушного пространства Украины, однако во многих областях уже и так была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеских беспилотников.

Стоит отметить, что в ВСУ ранее также информировали о том, что в Черном море находится российская подлодка, способная нести четыре крылатые ракеты "Калибр". Будут ли ее использовать для атаки пока неизвестно, однако вероятность этого есть.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 7 мая россияне совершили массированный удар "шахедами" по Сумам. Они атаковали энергетическую систему, ранен один человек.