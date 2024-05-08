Російські бомбардувальники запустили ракети по Україні: що відомо на цей момент(оновлюється)

Ракети летять однією хвилею

За попередньою інформацією, росіяни здійснили запуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. До цього щонайменше три літаки піднімалися з аеродрому "Оленья" у Мурманській області.

Про це повідомляють моніторингові групи. Спочатку повідомлялося, що ракетоносці вийдуть на позиції для запусків лише після 3:00, проте, очевидно, вони вирішили відстрілятися трохи раніше.

Моніторингові групи не повідомляють, звідки було здійснено запуски, проте є інформація, що бомбардувальники знаходилися десь у Воронезькій області.

03:15 За даними моніторингу, у небі перебуває від 4 до 8 Ту-95МС, які здійснюють пускові маневри в районі Енгельса. Ракети першої хвилі, якщо вони були, не фіксуються, ракети другої хвилі очікуються в районі України приблизно о 03:40.

03:00 Фіксується активність російських терористів у Курській області та Азовському морі – там і там по одному Су-35.

02:50 Російські ракети починають входити у повітряний простір України.

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Ракетам знадобиться деякий час (зазвичай приблизно година), щоб долетіти до повітряного простору України, однак у багатьох областях уже й так було оголошено повітряну тривогу через активність ворожих безпілотників.

Варто зазначити, що у ЗСУ раніше також інформували про те, що в Чорному морі знаходиться російський підводний човен, здатний нести чотири крилаті ракети "Калібр". Чи використовуватимуть її для атаки поки невідомо, проте ймовірність цього є.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 7 травня росіяни нанесли масований удар "шахедами" по Сумах. Вони атакували енергетичну систему, поранено одну людину.