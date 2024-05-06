Деякі райони повністю знеструмлені, є поранений: нові подробиці атаки "шахедів" на Суми

Ситуація з водпостачанням менш критична

Після нічної атаки росіян на енергетичну систему Сумщини енергетики вже відновлюють електропостачання. Зазначається, що також були залучені аварійні джерела живлення.

Про це інформує Сумська ОВА. Також відомо, що внаслідок обстрілу було поранено одну цивільну людину.

"В ніч на 6 травня ворог наніс авіаційні удари по енергетичній системі Сумщини. Внаслідок атаки росіян без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів", — йдеться у повідомленні.

Мапа районів Сумської області

За даними Укренерго, серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго".

Роботи з відновлення електропостачання тривають. Водночас уже вночі у деяких районах почало зʼявлятись світло завдяки злагодженим та професійним діям аварійних служб, енергетиків.

"Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги. Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів", — зазначають енергетики.

Також у ОВА додали, що в екстреному порядку було скликано комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході якої було ухвалене рішення щодо відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури за рахунок аварійних джерел живлення.

Ситуація з водопостачанням

За даними місцевих медіаресурсів, водозабори Сум працюють у звичайному режимі, окрім одного.

"Роботу Пришибського водозабору фахівці КП відновлюють через проблеми в енергосистемі внаслідок атаки ворожих дронів", – інформують у КП "Міськводоканал".

Тимчасово відсутнє водопостачання будинків мікрорайонів Хіммістечка та Басів, вулиць Харківської, Сергія Табали, Холодноярської бригади (СКД), Української Народної Республіки (Катерини Зеленко), Староріченської (Генерала Чеснова), Миру, Богуна, проспекту Свободи та прилеглих до них вулиць.

Раніше "Телеграф" писав, що зранку у неділю, 5 травня 2024 року, росіяни обстріляли територію Слов’янської теплоелектростанції (ТЕС), яка знаходиться у місті Миколаївка Донецької області. Ворог запустив п’ять ракет ― чотири касетні з реактивної системи залпового вогню "Смерч" та одну фугасну.