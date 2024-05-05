Ворог запустив 5 ракет: стали відомі наслідки обстрілів Слов’янської ТЕС

На Великдень росіяни "привітали" потужними обстрілами по об’єкту енергосистеми

Зранку у неділю, 5 травня 2024 року, росіяни обстріляли територію Слов’янської теплоелектростанції (ТЕС), яка знаходиться у місті Миколаївка Донецької області. Ворог запустив п’ять ракет ― чотири касетні з реактивної системи залпового вогню "Смерч" та одну фугасну.

Через обстріли деякі об’єкти на території ТЕС зазнали пошкоджень, серед людей немає постраждалих та жертв. Про це заступник начальника Миколаївської міської військової адміністрації (МВА) Володимир Проскунін розповів у коментарі виданню "Суспільне Донбас".

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"Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС "Донбасенерго". В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції", — сказав Проскунін.

Для довідки: Слов’янська ТЕС належить ПАТ "Донбасенерго". Об’єкт знаходиться у Миколаївці, місті поряд зі Слов’янськом. Відстань між цими містами по прямій складає усього 11 км.

ТЕС знаходиться порівняно далеко від лінії фронту, але все ж інколи потрапляє під обстріли

Зазначимо, що Росія знову почала інтенсивно обстрілювати об’єкти енергосистеми України з середини березня 2024 року. Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, з чим пов’язана активізація атак, і назвав дві основні причини.

Раніше "Телеграф" повідомляв про розмір збитків від ворожих ударів по енергосистемі. Актуальні цифри назвав Герман Галущенко.