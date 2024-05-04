Є щонайменше дві причини: міністр розповів, чому росіяни відновили удари по українській енергетиці

Чому росіяни знову почали бити українськими енергооб’єктами

Російські окупанти останнім часом наростили обстріли енергетичних об’єктів України. На це є кілька причин, пов’язаних з економічною та політичною ситуацією в Україні.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю каналу "Ми — Україна". За його словами, насамперед це пов’язано з тим, що Україна продовжує рух уперед, попри всі спроби Росії її зупинити.

Він зазначив, що цілком очевидно, що мінусові температури здатні збільшити масштаби пошкоджень і росіяни намагалися в цей час вивести українську енергетику з ладу.

"Вони атакували в цей період, просто робили це точніше. Вони обирали регіон і били по енергетиці з метою вплинути на економіку та індустрію. Особливо в промислових регіонах", — сказав Галущенко.

За його словами, головною причиною поновлення масових обстрілів є те, що, попри всі потуги росіян, економіка показала зростання за рік стабільного постачання електрики.

Галущенко додав, що може бути й багато інших чинників, наприклад, спроба вплинути на саміт миру, який наступного місяця пройде у Швейцарії.

Як повідомлялося раніше, зараз в українській енергосистемі спостерігається значний дефіцит, тому енергетики планують запровадити обмеження для промисловості на найближчі місяці.