Есть минимум две причины: министр рассказал, почему россияне возобновили удары по украинской энергетике

Почему россияне вновь начали бить по украинским энергообъектам

Российские оккупанты в последнее время нарастили обстрелы энергетических объектов Украины. На то есть несколько причин, которые связаны с экономической и политической ситуацией в Украине.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью каналу "Мы — Украина". По его словам, в первую очередь это связано с тем, что Украина продолжает движение вперед несмотря на все попытки России ее остановить.

Он отметил, что вполне очевидно то, что минусовые температуры способны увеличить масштабы повреждений и россияне пытались в это время вывести украинскую энергетику из строя.

"Они атаковали в этот период, просто делали это более точечно. Они выбирали регион и били по энергетике с целью повлиять на экономику и индустрию. Особенно в промышленных регионах", — сказал Галущенко.

По его словам, главной причиной возобновления массовых обстрелов является то, что, несмотря на все потуги россиян, экономика показала рост за год стабильных поставок электричества.

Галущенко добавил, что может быть и масса других факторов, например, попытка повлиять на саммит мира, который в следующем месяце пройдет в Швейцарии.

Как сообщалось ранее, сейчас в украинской энергосистеме наблюдается значительный дефицит, поэтому энергетики планируют ввести ограничения для промышленности на ближайшие месяцы.