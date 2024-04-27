Энергетика и логистика: куда били россияне во время утренней атаки 27 апреля (карта)

Особенно сильно террористы атаковали два украинских города

Российские террористы в ходе утренней ракетной атаки 27 апреля пытались поразить украинские объекты логистики и энергетики. Атакованы были Днепр, Стрый, Павлоград, Кривой Рог и отдельные населенные пункты в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях Украины.

Атака в очередной раз была комбинированной. По данным мониторинговых каналов, для очередного ракетного теракта террористы использовали разнородную номенклатуру ракет:

крылатые ракеты Х-101/555 , запущенные с пяти Ту-95МС из районов Саратовской области РФ и Каспийского моря;

, запущенные с пяти Ту-95МС из районов Саратовской области РФ и Каспийского моря; управляемые авиационные ракеты Х-69, Х-59 и Х-35 с бортов Су-34, Су-35 и МиГ-31БМ из района Азовского моря, северного направления и Крыма;

с бортов Су-34, Су-35 и МиГ-31БМ из района Азовского моря, северного направления и Крыма; крылатые ракеты "Калибр" , вероятно запускавшиеся с борта подводных лодок в Черном море;

, вероятно запускавшиеся с борта подводных лодок в Черном море; гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" – запускали МиГ-31К с Рязанщины или Тульщины;

– запускали МиГ-31К с Рязанщины или Тульщины; ракеты С-300.

Комбинированная атака террористов была направлена на Днепр – город атаковали по разным направлениям. По многострадальному Стрыю террористы ударили ракетами Х-101 и "Кинжалами". Также досталось Харькову, который был атакован ракетами С-300 с территории временно контролируемой российскими террористами Белгородщины.

В общей сложности атака террористов продолжалась более двух часов. Наибольшее расстояние от места запуска до Стрыя преодолели ракеты Х-101 – 2111 км. Большая часть ракет была уничтожена силами противовоздушной обороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине вечером 26 апреля объявили ракетную тревогу из-за атаки российских террористов на Украину. Сообщалось о нескольких крылатых ракетах в воздушном пространстве страны. Также террористы запускали ракеты "Кинжал" по западным регионам.

Кроме того, российские террористы после полуночи 27 апреля обстреляли Харьков баллистическими ракетами неустановленного типа. Обстрелы вели с территории временно контролируемой российским террористическим режимом Белгородской области.