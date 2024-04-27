Россияне обстреляли Харьков ракетами: в городе прогремели взрывы

Террористы запустили не менее четырех ракет по городу

Российские террористы после полуночи 27 апреля обстреляли Харьков баллистическими ракетами неустановленного типа. Обстрелы вели с территории временно контролируемой российским террористическим режимом Белгородской области.

Об обстрелах города сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Информацию подтвердил руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

"Харьков под ударом! Враг бьет по городу. Уже несколько взрывов", – написал Терехов.

Других подробностей и комментариев от местных властей пока не было. Жителей города призывают находиться в укрытиях, местные каналы сообщили о по меньшей мере четырех ракетах, которые выпустили террористы с территории Белгородщины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 24 апреля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков и область. В результате атаки есть разрушения и пострадавшие.

В Украине вечером 26 апреля была объявлена ракетная тревога из-за атаки российских террористов на Украину. Сообщалось о нескольких крылатых ракетах в воздушном пространстве страны. Также террористы запускали ракеты "Кинжал" по западным регионам.