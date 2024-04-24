Россияне ночью обстреляли Харьков: что известно о последствиях (видео)

Удар был нанесен ракетами С-300

Российские оккупанты в ночь на 24 апреля в очередной раз нанес удар по Харькову и области. Две ракеты упали и на территории областного центра и еще две в Золочеве.

Об этом проинформировали городской глава Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По предварительной информации захватчики использовали ракеты С-300, которые были запущены из Белгородской области.

Согласно данным Терехова, удар был нанесен по жилому комплексу в Шевченковском районе из-за чего пострадали два человека.

Синегубов добавил, что оба пострадавших получили легкие осколочные ранения, а врачи оказали им помощь на месте без госпитализации. В то же время он подчеркнул, что в четырех многоэтажках были выбиты стекла и повреждена внешняя отделка.

"Суспільне Харків" со ссылкой на слова директора областного центра экстренной медпомощи Виктора Забашты информирует, что пострадавшими оказались двое мужчин средних лет, которых посекло осколками стекла, когда они пребывали дома. Помимо них еще два человека обратились за помощью к врачам из-за острой реакции на стресс.

По некоторой информации также был поврежден газопровод.

Помимо того, еще две ракеты упала в поселке Золочев, что в Богодуховском районе. Там были повреждены административные здания.

Как сообщалось ранее, россияне придумали новую тактику запусков "Шахедов". Теперь они пытаются направлять дроны по разным направлениям, но в ограниченном количестве, чтобы сделать борьбу с ними максимально неудобной.