У россиян новая тактика ударов "Шахедами": военные рассказали, что происходит

Таким образом они пытаются усложнить работу мобильных групп

Во время атаки "Шахедами" на Одессу, в результате которой были повреждены жилые дома и пострадали девять человек, россияне прибегли к относительно новой тактике. Они пытались направлять дроны по разным направлениям, но в ограниченном количестве.

Так только один-два "Шахеда" вылетали с разной периодичностью. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Пока мы еще не получили помощь от США, враг будет пытаться интенсифицировать обстрелы разными методами, как сегодня с помощью дронов. Мы видели несколько новую тактику. Россияне пытались направлять по разным направлениям один-два "Шахеда" с разной периодичностью, чтобы максимально сделать неудобной борьбу с ними", — сказал он.

Спикер подчеркнул, что россияне во время ночной атаки пытались разведывать применение украинских мобильных огневых групп.

Напомним, что Россия также изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Вместо массированных атак, как и в 2022-2023 годах, враг бьет высокоточными ракетами по электростанциям в менее защищенных регионах. В результате последствия не столь масштабны, но ущерб больше, чем раньше, утверждают украинские официальные лица. Некоторые электростанции, возможно, не удастся восстановить до следующей зимы.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 22 апреля армия РФ атаковала Одесщину ударными дронами. Есть попадания — во время атаки дроны попали в фермерское хозяйство, повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника.