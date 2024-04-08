Россияне придумали новую тактику ударов по энергосистеме Украины: вреда от нее больше

С 22 по 29 марта россияне ударили по семи тепловым электростанциям, и двум гидроэлектростанциям

Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Вместо массированных атак, как в 2022-2023 годах, враг бьет высокоточными ракетами по электростанциям в менее защищенных регионах.

В результате ущерб не такой масштабный, но убытки больше, чем раньше, утверждают украинские официальные лица. Некоторые электростанции возможно, не удастся восстановить до следующей зимы, пишет Financial Times.

За период 22-29 россияне ударили по семи тепловым электростанциям, а также двум гидроэлектростанциям. Однако энергообъекты Киева они не атакуют, потому что столица защищена одной из лучших систем противовоздушной обороны. Известно, что некоторые электростанции, в частности, на Харьковщине, были почти полностью разрушены.

Как пояснил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, в ходе российских атак группа потеряла около 80% производства, пять теплоэлектростанций были вынуждены остановить работу. Главная цель — успеть восстановить как можно больше поврежденного Россией до холодов. Есть план восстановления не менее половины поврежденных энергоблоков в случае отсутствия дальнейших атак.

Он подчеркнул, что в 2023 году Россия била по электроподстанциям и трансформаторам по всей стране. Теперь тактика РФ изменилась, она нацеливает ракеты на электростанции в отдельных регионах, чтобы "уничтожить их полностью, потому что восстановить за короткое время невозможно".

По словам руководителя отдела коммуникаций "Укрэнерго" Марии Цатурян, россияне бьют по пяти-шести энергетическим объектам в одном регионе таким же количеством ракет, которое применялось во время массированных ударов в 2022-2023 годах. Меньшие подстанции можно окружить защитными сооружениями, но большие электростанции, восстановление которых требует месяцев или лет, защитить таким образом возможности нет.

Еще одно отличие от прошлогодних атак в том, что РФ начала применять для ударов высокоточные баллистические ракеты. По информации главы парламентского комитета Украины по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, во время недавней атаки на угольную электростанцию россияне использовали баллистические ракеты стоимостью 100 миллионов долларов.

Представитель украинской военной разведки Андрей Черняк отметил, что для удешевления россияне также используют для ударов по энергообъектам беспилотники. Ими они бьют, в частности, по трансформаторам. Он добавил, что ракеты, которыми РФ обстреливает Украину сейчас, изготовлены недавно. По его словам, согласно оценкам, сейчас ракет у россиян осталось на одну-две таких атаки.

Как сообщал "Телеграф", глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что, чтобы избежать тяжелых последствий российских атак, Украине нужно построить сотни маленьких электростанций по всей территории. В то же время это не должно повлиять на тарифы для населения.