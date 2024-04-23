У росіян нова тактика ударів "Шахедами": військові розповіли, що відбувається

У такий спосіб вони намагаються ускладнити роботу мобільних груп

Під час атаки "Шахедами" на Одесу, внаслідок якої було пошкоджено житлові будинки та постраждало девʼятеро людей, росіяни вдались до відносно нової тактики. Вони намагались скеровувати дрони по різних напрямках, але в обмеженій кількості.

Так лише один-два "Шахеди" вилітали з різною періодичністю. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Поки ми ще не отримали допомогу від США, ворог намагатиметься інтенсифікувати обстріли різними методами, як сьогодні за допомогою дронів. Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два "Шахеди" з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ним", — сказав він.

Речник наголосив, що росіяни під час нічної атаки намагалися розвідувати застосування українських мобільних вогневих груп.

Нагадаємо, що Росія також змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України. Замість масованих атак, як у 2022-2023 роках, ворог б’є високоточними ракетами по електростанціях в менш захищених регіонах. В результаті наслідки не такі масштабні, але збитки більше, ніж раніше, стверджують українські офіційні особи. Деякі електростанції, можливо, не вдасться відновити до наступної зими.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 22 квітня армія РФ атакувала Одещину ударними дронами. Є влучання — під час атаки дрони поцілили по фермерському господарству, пошкоджені складські будівлі та сільськогосподарська техніка.