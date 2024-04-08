Росіяни вигадали нову тактику ударів по енергосистемі України: шкоди від неї більше

З 22 по 29 березня росіяни вдарили по семи теплових електростанціях і двом гідроелектростанціям

Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України. Замість масованих атак, як у 2022-2023 роках, ворог б’є високоточними ракетами по електростанціях в менш захищених регіонах.

В результаті наслідки не такі масштабні, але збитки більше, ніж раніше, стверджують українські офіційні особи. Деякі електростанції, можливо, не вдасться відновити до наступної зими, пише Financial Times.

За період 22-29 росіяни вдарили по семи теплових електростанціях, а також по двох гідроелектростанціях. Проте енергооб’єкти Києва вони не атакують, бо столиця захищена однією з найкращих систем протиповітряної оборони. Відомо, що деякі електростанції, зокрема на Харківщині, були майже повністю зруйновані.

Як пояснив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, під час російських атак група втратила близько 80% виробництва, п’ять теплоелектростанцій були змушені зупинити роботу. Головна мета — встигнути відновити якнайбільше пошкодженого Росією до холодів. Є план відновлення не менш як половини пошкоджених енергоблоків у разі відсутності подальших атак.

Він наголосив, що у 2023 році Росія била по електропідстанціях та трансформаторах по всій країні. Наразі тактика РФ змінилася, вона націлює ракети на електростанції в окремих регіонах, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити за короткий час неможливо".

За словами керівника відділу комунікацій "Укренерго" Марії Цатурян, росіяни б’ють по п’яти-шести енергетичним об’єктам в одному регіоні такою самою кількістю ракет, яка застосовувалася під час масованих ударів у 2022-2023 роках. Менші підстанції можна оточити захисними спорудами, але великі електростанції, відновлення яких потребує місяців чи років, захистити таким чином можливості немає.

Ще одна відмінність від торішніх атак у тому, що РФ почала застосовувати для ударів високоточні балістичні ракети. За інформацією голови парламентського комітету України з питань енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса, під час нещодавньої атаки на вугільну електростанцію росіяни використали балістичні ракети вартістю 100 мільйонів доларів.

Представник української військової розвідки Андрій Черняк зазначив, що для здешевлення росіяни також використовують для ударів по енергооб’єктах безпілотники. Ними вони б’ють, зокрема, по трансформаторах. Він додав, що ракети, якими РФ обстрілює Україну зараз, виготовлено нещодавно. За його словами, за оцінками, зараз ракет у росіян залишилося на одну-дві таких атаки.

Як повідомляв "Телеграф", голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що щоб уникнути тяжких наслідків російських атак, Україні потрібно побудувати сотні маленьких електростанцій по всій території. Водночас це не повинно вплинути на тарифи для населення.