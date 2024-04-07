РФ знову обстріляла енергосистему України: в одній із областей збільшують аварійні відключення

Прогнозів щодо відновлення енергопостачання поки що немає

Під час нічної атаки на Україну армія РФ знову вдарила по енергосистемі на Харківщині. Постраждав інфраструктурний об’єкт.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго. За її даними, серед пошкоджених цивільних об’єктів – об’єкт високовольтної мережі НЕК "Укренерго". У зв’язку з цим диспетчерський центр "Укренерго" змушений збільшити сьогодні у Харкові та області обсяг аварійних відключень.

"Наразі ремонтні бригади "Укренерго" працюють над відновленням енергопостачання…Через ризик повторних обстрілів прогнози з відновлення не даємо. Але енергетики роблять все можливе, щоб якомога швидше заживити в повному обсязі критичну інфраструктуру, споживачів та промисловість", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК також нагадали, що коли світло повертається до будинків – не можна включати всі потужні електроприлади одночасно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що РФ скинула КАБ на багатоповерхівку у Куп’янську. Внаслідок атаки, на жаль, під завалами загинула жінка.