В Одесі приліт, в інших регіонах збили майже два десятки "шахедів": подробиці нічної атаки, відео

Внаслідок обстрілу є постраждалі

У ніч проти 7 квітня російські окупанти вкотре атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Збити безпілотники вдалося у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Ворог запустив територією нашої країни 17 ударних БпЛА, а також авіаційну та балістичну ракети. Всі дрони були знищені. Про це повідомили у Повітряних силах України.

"У ніч на 7 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з тимчасово окупованою Луганщиною, балістичною ракетою "Іскандер-М" з ТОТ українського Криму та 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда ", — йдеться у повідомленні.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі інформує, що вночі над областю знищили 11 БПЛА. По два – у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім – у Кам’янському.

"В останньому через падіння уламків по шкодило кілька будівель і машини. Опівночі по Марганецькій громаді на Нікопольщині війська агресора приготували з артилерії. Наслідки обстрілу з’ясовуємо. Увечері було голосно в одному з населених пунктів Петриківської громади. Там уламки російської громади. Там уламки російської. вдома, пару машин та лінію електропередач", — розповів Лисак.

Мер Харьова Ігор Терехов повідомив, що один із безпілотників потрапив до приватного будинку. В результаті сталася пожежа.

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синегубова, під час удару по Харкову 62-річний чоловік отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці. Також о 01:40 окупанти вдарили "Шахедами" по Лозівському та Харківському районам. Без постраждалих.

У Силах оборони Півдня відзначили, що ворог вдарив балістичною ракетою на Одещині. Пізно ввечері противник випустив ракету, імовірно "Іскандер-М" по Одесі, направивши її на припортову інфраструктуру.

Внаслідок удару виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Було зруйновано адміністративну та технічну будівлі. Постраждала співробітниця одного із навколишніх підприємств – у неї акубаротравма.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 6 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами. В результаті в Харкові та Запоріжжі є жертви та постраждалі.