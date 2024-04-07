В Одессе прилет, в других регионах сбили почти два десятка "шахедов": подробности ночной атаки, видео

В результате обстрела есть пострадавшие

В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Сбить беспилотники удалось в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Враг запустил по территории нашей страны 17 ударных БпЛА, а также авиационную и баллистическую ракеты. Все дроны были уничтожены. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"В ночь на 7 апреля 2024 года враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31 с временно оккупированной Луганщины, баллистической ракетой "Искандер-М" из ТОТ украинского Крыма и 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда", — говорится в сообщении.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале информирует, что ночью над областью уничтожили 11 БПЛА. По два – в Криворожском и Днепровском районах. Еще семь – в Каменском.

"В последнем из-за падения обломков по вредило несколько зданий и машины. В полночь по Марганецкой общине на Никопольщине войска агрессора уготовили из артиллерии. Последствия обстрела выясняем. Вечером было громко в одном из населенных пунктов Петриковской общины. Там обломки российской ракеты изуродовали два садовых дома, пару машин и линию электропередач", — рассказал Лысак.

Мэр Харьова Игорь Терехов сообщил, что один из беспилотников попал в частный дом. В результате случился пожар.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в ходе удара по Харькову 62-летний мужчина получил осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине предоставили медицинскую помощь на месте. Также в 01:40 оккупанты ударили "Шахедами" по Лозовскому и Харьковскому районам. Без пострадавших.

В Силах обороны Юга отметили, что враг ударил баллистической ракетой по Одесской области. Поздним вечером противник выпустил ракету, предположительно "Искандер-М", по Одессе, направив ее на припортовую инфраструктуру.

В результате удара возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Были разрушены административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий – у нее акубаротравма.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 6 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами. В результате в Харькове и Запорожье есть жертвы и пострадавшие.