Взрывы в Харькове, в сети пишут об ударах КАБами: подробности

Оккупанты ударили по городу Харькову и по населенному пункту Харьковского района

В Харькове раздались взрывы. По предварительной информации, город был атакован КАБами.

Что касается жертв и разрушений, то информация уточняется. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил также о взрывах в городе. Он призвал не покидать укрытие.

Позже Синегубов написал, что оккупанты ударили по городу Харькову и по населенному пункту Харьковского района.

"Предварительно — нанесли удары КАБами. Детали устанавливаются. На эту минуту информация о пострадавших не поступала", — говорит он.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне своими обстрелами обесточили ядерную установку в Харькове. Повреждения могут привести к тяжелым радиационным последствиям.