Взрывы в Харькове, в сети пишут об ударах КАБами: подробности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Оккупанты ударили по городу Харькову и по населенному пункту Харьковского района
В Харькове раздались взрывы. По предварительной информации, город был атакован КАБами.
Что касается жертв и разрушений, то информация уточняется. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил также о взрывах в городе. Он призвал не покидать укрытие.
Позже Синегубов написал, что оккупанты ударили по городу Харькову и по населенному пункту Харьковского района.
"Предварительно — нанесли удары КАБами. Детали устанавливаются. На эту минуту информация о пострадавших не поступала", — говорит он.
Ранее "Телеграф" писал, что россияне своими обстрелами обесточили ядерную установку в Харькове. Повреждения могут привести к тяжелым радиационным последствиям.