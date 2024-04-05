Вибухи у Харкові, у мережі пишуть про удари КАБами: подробиці

Що відомо на цю мить

У Харкові пролунали вибухи. За попередньою інформацією, місто було атаковано КАБами.

Щодо жертв та руйнувань — інформація уточнюється. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив також про вибухи в місті. Він закликав не покидати укриття.

Пізніше Синєгубов написав, що окупанти вдарили по місту Харкову та по населеному пункту Харківського району.

"Попередньо — завдали ударів КАБами. Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", — каже він.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни своїми обстрілами знеструмили ядерну установку у Харкові. Пошкодження можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків.