Повідомлення про наступ на Харків та загрозу з Білорусі: у ГУР розставили крапки над "і"

Керівництво України розробляє різні плани протидії ворогові

Повідомлення про те, що РФ нібито готує наступ на Харків — ІПСО. Сили оборони не фіксують формування ударних груп супротивника для повторних нападів на Україну.

Про це повідомив речник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону. За його словами, окрім ІПСО про "наміри Путіна захопити Харків", ворог використовує й інші теми для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. За його словами, військове керівництво України розробляє різні плани протидії ворогові.

"Паралельно з цим відбуваються й інші речі, ось знову активізувалася білоруська тема, наприклад. Або деякі інші, які ворог любить використовувати, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині країни. Нічого стратегічно нового і щодо формування ударних груп не відбулось. Те, що відбувається, комунікується, пояснюється, і зрештою, незалежні військові аналітики, не лише офіційні посадові особи, можуть аналізувати й підтверджувати цю інформацію. Стосовно того, як треба реагувати… Безумовно укріплення лінії оборони по всьому напрямку відбувається зараз надзвичайно активно. Є різні плани, командування опрацьовує різні сценарії. Що ж стосується загрози "тут і зараз, завтра нападуть" і "треба негайно тікати і сіяти паніку", звісно, це – російська ІПСО", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російське опозиційне видання "Медуза" поширило інформацію "джерел у кремлівських колах" про те, що вони сходяться на думці, що Путін нібито хоче наступати на Харків.

Нагадаємо, що у ЗСУ впевнені, що РФ не має шансів для реалізації планів із захоплення Харкова.