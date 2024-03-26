Все-таки підуть на Харків чи навіть Київ? ЗМІ дізналися, що говорять у Кремлі про нові плани Путіна

Путін продовжуватиме свою кровожерливу війну

Російські "політичні еліти" впевнені, що Путін збирається продовжувати війну під час свого нового президентського строку, проте їхні оцінки щодо того, які він зараз ставить цілі, розходяться. Одні вважають, що диктатор готовий йти до кінця, інші, що він обмежиться більш реалістичними цілями.

Про це пише "Медуза". Так, один із співрозмовників, близьких до Кремля, вважає, що після не такого результативного контрнаступу ЗСУ Путін "відчув слабкість України" і готовий іти хоч до Києва. Мовляв, "треба буде мобілізацію — оголосить. Якщо треба буде економіку ще сильніше пересунути на військові рейки. Він пішов на принцип".

Інший співрозмовник, близький до АП, навпаки, вважає, що вище керівництво країни ставить перед собою "реалістичніші цілі". Цими "реалістичними" цілями він вважає окупацію Харкова та поступове згортання війни. Він аргументує свою позицію останніми заявами Путіна щодо створення "санітарної зони" навколо Бєлгородської області.

За словами джерел "Медузи" серед "російських еліт", високопосадовці переконані, що армії РФ нібито під силу окупувати Харків, а ось подальше просування вглиб України "важке".

"Символічно це теж перемога. Місто-мільйонник, де багато російськомовного населення", — каже один із співрозмовників.

При цьому всі джерела зазначають: інформації про те, що рішення про масштабний наступ на Харків уже ухвалено, вони не мають. Однак вони сходяться на думці, що це "цілком ймовірний сценарій", який теоретично може вимагати нової хвилі мобілізації. Теракт у "Крокус Холлі" за даними співрозмовників журналістів на ухваленні рішення щодо мобілізації ніяк не впливатиме — "до неї давно майже все готове, справа тільки в ситуації на фронті".

Нагадаємо, що у ЗСУ впевнені, що РФ не має шансів для реалізації планів із захоплення Харкова.