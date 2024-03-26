Росіяни атакували Харків безпілотниками: у місті було чутно вибухи (оновлено)

Сили оборони відпрацювали по безпілотникам терористів

Російські терористи вночі 26 березня атакували Харків та Дергачі ударними безпілотниками. Над містом працювала протиповітряна оборона, було чутно сильні вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне. Харків". За даними видання, під час відбиття атаки терористів нарахували щонайменше п'ять вибухів, скоріше за все, це були знищені безпілотники, інформацію про вибухи підтвердив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові чутно було вибух, є інформація, що місто атакують "шахеди". Будьте обережні", – написав він.

Ігор Терехов повідомив, що один безпілотник ударив у землю біля нежитлової будівлі. Постраждалих та руйнувань немає, окрім вибитих вибуховою хвилею шибок.

Як писав "Телеграф", російські терористи обстріляли Харків 22 березня і місто досі оговтується від атаки. Проблеми з електрикою масштабні: згідно з останніми новинами, світло хоч і ненадовго, але все частіше з’являється у будинках харків’ян, а 25 березня у місті відновили роботу метро. Через серйозні руйнування ТЕЦ та всіх підстанцій, в Харкові та області довелося повернути графіки відключення електрики.

За даними "Укренерго", Україна має відразу три опції того, як можна забезпечити збільшену подачу електрики до постраждалого міста, а тому можна чекати, що через 8-9 днів ситуація стане набагато кращою.