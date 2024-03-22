Харків повністю знеструмлений, по об’єктах енергетики було випущено понад 20 ракет: що зараз у місті

Введено єдиний номер допомоги

Внаслідок масованої атаки Росії по Україні вночі та вранці 22 березня Харків повністю знеструмлений. По об’єктах енергетики міста було випущено понад 20 ракет.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, пошкодження "надто серйозні".

"Це наймасштабніша атака по місту з початку війни. Не працює водо- та теплопостачання, електротранспорт, світлофори. Воду поки що даватимуть із мінімальним тиском. Тепло є у 40 тис. абонентів", — сказав Терехов.

Він додав, що всі лікарні працюють від генераторів, вода там також є. Магазини, аптеки, ринки, пункти незламності та пункти роздачі гарячої їжі також працюють.

Проте не працюють номери всіх екстрених служб. Тому запроваджено єдиний номер допомоги — 1562.

Також у Харкові через знеструмлення не працюють сирени. Повідомлення про повітряну тривогу надходитимуть на мобільні телефони.

Крім того, ДСНС та поліція їздитимуть вулицями з гучномовцями.

Раніше "Телеграф" розповідав про ситуацію з електропостачанням у областях, які постраждали від атаки 22 березня. Є попадання в об’єкти генерації та системи розподілу у різних галузях.