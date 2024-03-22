Харьков полностью обесточен, по объектам энергетики было выпущено больше 20 ракет: что сейчас в городе

Введен единый номер помощи

В результате массированной атаки России по Украине ночью и утром 22 марта, Харьков полностью обесточен. По объектам энергетики города было выпущено больше 20 ракет.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, повреждения "слишком серьезные".

"Это самая масштабная атака по городу с начала войны. Не работает водо- и теплоснабжение, электротранспорт, светофоры. Воду пока будут давать с минимальным давлением. Тепло есть у 40 тыс. абонентов", — сказал Терехов.

Он добавил, что все больницы работают от генераторов, вода там тоже есть. Магазины, аптеки, рынки, пункты незламности и пункты раздачи горячей еды также работают.

Однако не работают номера всех экстренных служб. Поэтому введен единый номер помощи — 1562.

Также в Харькове из-за обесточивания не работают сирены. Уведомления о воздушной тревоге будут приходить на мобильные телефоны.

Кроме того, ГСЧС и полиция будут ездить по улицам с громкоговорителями.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ситуации с электроснабжением в областях, которые пострадали от атаки 22 марта. Есть попадания в объекты генерации и системы распределения в разных областях.