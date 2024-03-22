Ничего себе: стало известно, сколько российских ракет попали в ДнепроГЭС

В Офісі генпрокурора розповіли подробиці атаки

В пятницу, 22 марта, во время масштабной атаки по украинской энергетической инфраструктуре по Днепровской ГЭС попали 8 ракет. Разрушения на станции очень значительные.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов. Он напомнил, что Россия неоднократно атаковала украинскую энергосистему.

"Сегодня действительно произошла самая массовая атака на объекты энергетической инфраструктуры за последний год, это точно. Мы можем сказать, что вместе с сегодняшней атакой россияне неоднократно нападали на 136 объектов энергоинфраструктуры Украины с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года", — подчеркнул он.

По словам Белоусова, сегодня Запорожье подверглось очень массированной атаке. Он подчеркнул, что только в ДнепроГЭС попали восемь ракет.

"Восемь ракет попали в этот важнейший для Украины объект. Объект, содержит не только мощную энергетическую составляющую для нашего государства, но выполняет и другие функции. Он является объектом, содержащим потенциальные опасные силы. То есть, все мы понимаем возможные последствия. Украина уже переживала последствия поражения подобного объекта", — отметил Белоусов.

В то же время он подчеркнул, что по имеющимся данным, опасности для граждан пока нет. Белоусов подтвердил, что ДнепроГЭС действительно была выведена из строя из-за очень значительных поражений.

В свою очередь в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры сообщили, что по данным следствия, утром 22 марта 2024 года военными РФ нанесено предварительно 20 ракетных ударов по территории г. Запорожья. Получили повреждения и разрушения объекты инфраструктуры города, в частности Днепровская ГЭС, частные и многоквартирные дома, гражданские транспортные средства.

В результате обстрелов пострадали и погибли люди. На местах происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное преступление РФ.

Начато расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Напомним, в компании "Укргидроэнерго" отметили, что нет угрозы прорыва плотины Днепровской ГЭС. Там подчеркнули, что ситуация на дамбе станции контролируется.