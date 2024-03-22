Укр

В "Укрэнерго" отреагировали на новые ракетные удары окупантов и объяснили, есть ли угроза подрыва плотины ДнепроГЭСа

Автор
Марина Шашкова Марина Шашкова
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Плотина на ДнепроГЭС была одной из основных целей окупантов 22 марта Новость обновлена 22 марта 2024, 11:01
Плотина на ДнепроГЭС была одной из основных целей окупантов 22 марта. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сколько будут продолжаться ограничения в электроснабжении в определенных регионах, компании не могут сказать.

Массированная ракетная атака российских оккупантов на объекты украинской энергетики утром 22 марта стала самой масштабной за весь отопительный сезон 2023/24. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщила пресс-секретарь НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

"Основная цель – это высоковольтные подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации, то есть электростанции", — заявила спикер.

Ракетный обстрел РФ произвел поражение на объектах энергетики, на электростанциях и подстанциях "Укрэнерго". Есть ограничения электроснабжения, в частности, в регионах Левобережной Украины – Днепропетровский регион и город Днепр, и к востоку Украины – город Харьков, где тоже наблюдаются перебои с электричеством.

Сейчас специалисты оценивают результаты обстрела и в ближайшее время приступят к аварийно-восстановительным работам. Пока в "Укрэнерго" не могут сказать, сколько будут продолжаться ограничения в снабжении электроэнергией.

"Я думаю, что они не будут долговременными, по крайней мере, опыт как быстро восстанавливать у нас есть", — отмечает Цатурян.

Она добавила, что кроме систем ПВО Сил обороны, украинские объекты энергетики имеют пассивную защиту — определенные сооружения, которые во многих случаях позволили минимизировать последствия такой существенной атаки.

Также Цатурян добавила, что на Днепровской ГЭС в Запорожье, тоже попавшей под удар оккупантов, нет критической угрозы подрыва плотины или природной катастрофы.

"Атака была, для ДнепроГЭС она была тяжелой, но ДнепроГЭС стоит", — подчеркнула Цатурян.

В "Укргидроэнерго" также опровергают угрозы прорыва дамбы.

Комментируя заявление "Энергоатома" о том, что находящаяся под российской оккупацией Запорожская атомная электростанция из-за ракетной атаки оказалась на грани очередного блекаута, в "Укрэнерго" говорят, что это тоже не станет для них препятствием.

"Для "Укрэнерго" и наших ремонтных бригад, обесточивание ЗАЭС из-за перебиения линии, которые ее питают и предоставляют ей энергообеспечение для охлаждения реакторов, тоже не новость. Только за зиму 2022-2023 гг. россияне перебивали эти линии более 20 раз, где-то три недели назад они снова перебили эту линию, но мы возобновили энергопитание на ЗАЭС", — рассказывает секретарь "Укрэнерго".

Она объясняет, что начать восстановительные работы трудно из-за постоянных обстрелов россиян. Оккупанты видят, что работают ремонтные бригады энергетиков в специальной форме, и направляют на них дроны.

Следует отметить, что по Днепровской ГЭС было два прямых попадания. Сейчас ГЭС-2 находится в критическом состоянии, поэтому ее дальнейшая судьба пока неизвестна, сообщил директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

"Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли она (ГЭС-2) работать. И сможет ли, то ли в ограниченном режиме, или вообще не сможет определенный период ГЭС-2 работать", — отметил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем знаменита Днепровская ГЭС, как ее возводили и какое отношение к станции имеют немцы.

Также мы писали о том, какие еще объекты в Запорожье попали под огонь оккупантов во время массированной атаки 22 марта.

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#Запорожье #Укрэнерго #Атака #ДнепроГЭС #Ракетный удар