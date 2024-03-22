Россияне ударили по дамбе ДнепроГЭС в Запорожье: каковы последствия и когда их ликвидируют (фото)

Последствия российской атаки уже активно устраняют

Во время массированной ракетной атаки 22 марта армия РФ нанесла удар по Днепровской ГЭС в Запорожье. Она является крупнейшей в Украине.

"Телеграф" рассказывает последние подробности о террористическом акте россиян. Сперва следует рассказать о том, что из себя представляет ДнепроГЭС.

Днепрогэс находится в Днепровском районе города Запорожья. Она соединяет два берега населенного пункта и является не только важным объектом украинской гидроэнергетики, но и важной переправой, так как по сооружениям гидроэлектростанции проложен автомобильный мост на четыре полосы дорожного движения.

Данная плотина является исполинским сооружением из бетона: длинной 750 метров и высотой 64 метров. Напорные сооружения ГЭС образуют Днепровское водохранилище.

Как ранее мы писали, Днепровская ГЭС стала первой гидроэлектростанцией, построенной на реке Днепр. Ее строительство началось в марте 1927 года и решало несколько проблем Приднепровья: во-первых, создавался мощный промышленно-энергетический центр, и благодаря плотине ГЭС, поднявшей уровень воды в реке Днепр на 37,8 м, образовалась возможность судоходства от Черного моря в Киев и выше.

Стоит отметить, что во время Второй мировой войны, 18 августа 1941 года, станция была остановлена и выведена из эксплуатации в связи с приближением немецких войск. В 1943 году при отходе немецкие оккупанты разрушили машинный зал, щитовую стенку и дамбу ГЭС. Это повлекло за собой катастрофические последствия для населенных пунктов, расположенных по течению. Жилые дома просто смывало водой.

Стоит отметить, что, вспоминая последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС, украинцы сильно встревожились, узнав о произошедшем на гораздо более крупной плотине. Однако в Укргидроэнерго заверили, что ситуация на ДнепроГЭС является контролированной. Угрозы прорыва — нет.

"Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине", — говорится в сообщении.

По состоянию на 07:40 пожар на станции все еще продолжался. Спасатели делают все для ликвидации последствий.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в соцсетях написал, что российская ракета попала в двигавшийся через дамбу троллейбус. В нем находились люди.

Новые подробности атаки рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Враг целил по критической инфраструктуре, которая не имеет никакого отношения к военным, никакого отношения к военной промышленности. Чисто критическая инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность наших жителей. Одним из таких объектов является ДнепроГЭС. Действительно сегодня на данный час движение автомобилей через ДнепроГЭС перекрыто ", – рассказал он.

По данным Федорова, часть инфраструктуры пострадала.

"Пока спасатели работают на территории и ДнепроГЭС, и всех других поврежденных объектах. Чуть позже дадим расширенную информацию. Наша цель — восстановить все как можно скорее, чтобы возобновить движение. Я уверен, что нам это удастся в ближайшие часы, максимум — сутки для возобновление движения", — резюмировал глава Запорожской ОВА.

К сожалению, в результате российского террора в Запорожье есть раненые и погибший. По последним данным (на 9 утра) ранено 8 человек, 1 погиб. Сколько из них пострадали именно на плотине — не уточняется.

Напомним, что удар по ДнепроГЭС, к сожалению, является не единственным в Запорожье. Больше об атаке, вы можете прочитать на сайте "Телеграфа", перейдя по ссылке.