Масштабный удар по энергетике: в каких городах нет электричества(обновляется)

Аварийные графики отключения света введены в ряде областей

Россия ночью 22 марта осуществила масштабную атаку на энергетическую систему Украины за последнее время. Есть попадания в объекты генерации и системы распределения в разных областях.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, враг хотел не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.

"К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС", — заявил Галущенко.

Он добавил, что в части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Так, аварийные графики отключения света введены в Сумской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Кроме того, после ночной атаки полностью обесточен Харьков — там метро работает только в качестве укрытия.

В Днепропетровской области в Кривом Роге больницы и другие объекты инфраструктуры переходят на генераторы. Также в Каменске без света большая часть города, отключены объекты тепло- и водоснабжения. Графики аварийных отключений света введены в Павлограде и Желтых Водах.

Кроме того, во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине во Львовской области. Начался пожар. Сейчас его тушат пожарные. По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

Помимо этого, в результате ночных обстрелов есть несколько обесточенных железнодорожных участков, задействовали резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение.

В частности, в Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой.

Как сообщили в Укрзализныце, Харьковский вокзал переведен на резервное питание, все системы работают, Крепость Несокрушимости и детское пространство открыты для посетителей.

Ранее "Телеграф" писал, что накануне Россия также атаковала Украину ракетами. Атака произошла после продолжительного перерыва. Большинство ракет было нацелено на столицу Украины. В Киеве после масштабных обстрелов зафиксированы разрушения, есть пострадавшие.