Враг атаковал Днепровскую ГЭС в Запорожье: что это за станция и в каком она состоянии

Враг попытался устроить еще одну экологическую катастрофу в Украине

Ночью и утром в пятницу, 22 марта, россияне осуществили масштабную ракетную атаку на Украину. Одной из ее целей стала Днепровская ГЭС в Запорожье, которая является пятой ступенью нижней части каскада гидроэлектростанций на реке Днепр.

"ДнепроГЭС стоит. Больше информации сообщат официально", — сообщил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО.

UPD В Укргидроэнерго подтвердили попадание по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. На станции продолжается пожар, на месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов.

"Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая. Мы будем оперативно информировать о последствиях и дальнейшей ситуации", — сказано в сообщении.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фото вероятного попадания по троллейбусу, якобы двигавшемуся через дамбу. По словам Андрющенко, могли погибнуть люди, которые ехали с работы или на нее.

В комментарии "Телеграфу" глава Запорожской ОВА Иван Федоров о наличии людей в сгоревшем троллейбусе ответил коротко: "Уточняем".

Стоит отметить, что в Запорожье прогремело как минимум 13 взрывов. В свете этого украинцы очень встревожены возможным повреждением ДнепроГЭС. В соцсетях уже появились первые снимки с места, однако "Телеграф" не публикует их из соображений безопасности.

Движение транспорта по плотине Днепровской гидроэлектростанции полностью перекрыто. Патрульная полиция Запорожской области сообщила, что движение осуществляется через Арочный мост острова Хортица (ул. Сергея Тюленина – ул. Сечи – ул. Таганская).

Для справки: Днепровская ГЭС расположена в Днепровском районе города Запорожье. Образует старейшее на Днепре Днепровское водохранилище. Является старейшей ГЭС на Днепре. Первые гидроагрегаты начали работу еще в 1932 году. Установленная мощность электростанции составляет 1578,6 МВт, проектная среднегодовая выработка электроэнергии — 3905 млн кВт·ч. По сооружениям гидроэлектростанции проложен автомобильный мост.

Как сообщал "Телеграф", 22 марта россияне ударили ракетами по Запорожью, есть пострадавшие. Разрушено семь домов, еще 35 — повреждены.