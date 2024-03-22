Ворог атакував Дніпровську ГЕС у Запоріжжі: що це за станція та в якому вона стані

Ворог спробував влаштувати ще одну екологічну катастрофу в Україні

Вночі та вранці у п’ятницю, 22 березня, росіяни здійснили масштабну ракетну атаку на Україну. Однією з її цілей стала Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, яка є п’ятим щаблем нижньої частини каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро.

"ДніпроГЕС стоїть. Більше інформації повідомлять офіційно", — повідомив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО.

UPD В Укргідроенерго підтвердили влучання по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. На станції триває пожежа, на місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів.

"Загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована. Ми оперативно інформуватимемо про наслідки та подальшу ситуацію", — йдеться в повідомленні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував фото ймовірного влучання по тролейбусу, який нібито рухався через дамбу. За словами Андрющенка, могли загинути люди, які їхали з роботи чи на неї.

У коментарі "Телеграфу" голова Запорізької ОВ Іван Федоров про наявність людей у згорілому тролейбусі коротко відповів: "Уточнюємо".

Варто зазначити, що у Запоріжжі пролунало щонайменше 13 вибухів. У цьому світлі українці дуже стривожені можливим пошкодженням ДніпроГЕС. У соцмережах вже з’явилися перші знімки з місця, проте "Телеграф" не публікує їх із міркувань безпеки.

Рух транспорту греблею Дніпровської гідроелектростанції повністю перекрито. Патрульна поліція Запорізької області повідомила, що рух здійснюється через Арковий міст острова Хортиця (вул. Сергія Тюленіна – вул. Січі – вул. Таганська).

Для довідки: Дніпровська ГЕС розташована у Дніпровському районі міста Запоріжжя. Утворює найстаріше на Дніпрі Дніпровське водосховище. Є найстарішою ГЕС на Дніпрі. Перші гідроагрегати розпочали роботу ще 1932 року. Встановлена потужність електростанції становить 1578,6 МВт, проєктне середньорічне вироблення електроенергії — 3905 млн кВт·год. По спорудах гідроелектростанції прокладено автомобільний міст.

Як повідомляв "Телеграф", 22 березня росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, є постраждалі. Зруйновано сім будинків, ще 35 пошкоджено.