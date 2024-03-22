В Харкові пролунало понад 15 вибухів, місто без світла: куди влучили окупанти

Ворог продовжує обстріл

Російські окупанти вкотре обстрілюють Україну ракетами та атакують дронами. Масштабна повітряна тривога триває вже кілька годин. Вибухи пролунали в Харкові та Запоріжжі.

Вибухи підтвердив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він розповів про влучення в об'єкт критичної інфраструктури. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 15 вибухів. Він зазначив, що окупанти цілили по енергетичній інфраструктурі. З різних районів Харкова повідомляють про зникнення електроенергії. На деяких місцях влучань є пожежі.

Станом на 6 ранку в місті перебої з мобільним зв'язком. Спостерігаються проблеми з інтернетом.

"Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю без світла", — додає Синєгубов. Тим часом вибухи в Харкові не припиняються. Над містом здіймається хмара диму — її фото на фоні ранкового неба публікують у соцмережах.

"Через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт — перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту", — через обстріли в Харкові будуть зміни в русі транспорту, повідомляє Терехов.

Також "Телеграф" повідомляв про вибухи в Запоріжжі. Постраждали інфраструктура та житлові будинки.