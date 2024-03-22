Немає світла та води, збоїть інтернет, є загиблі: наслідки масованого удару по Україні

Під ударами було кілька регіонів

Вночі та рано вранці у п’ятницю, 22 березня, росіяни здійснили масований удар по Україні ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Хмельницькому, на Івано-Франківщині, Львівщині та Одещині. Ворог атакував нашу країну із застосуванням 151 засобу повітряного нападу.

"Телеграф" розповідає, що зараз відомо про наслідки атаки. Вона стала одним із наймасштабніших ударів по енергетиці, кілька міст залишилися без світла, запроваджено аварійні графіки. Вдарив ворог й по житлових будинках.

Росіяни для удару по Україні використовували озброєння різних типів: "шахеди", ракети типів Х-101/Х-555, "Кинжал", "Іскандер", Х-22, зенітні ракети С-300/С-400 і т.д.. Як повідомили Повітряні сили України, всього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. ППО знищили 92 повітряні цілі.

Одеська область

Ще до запуску ракет ворог атакував південь України десятками безпілотників. За даними спікера Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, всього на Одещині було знищено щонайменше 11 дронів. Підтверджено пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. В Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення світла за розпорядженням НЕК Укренерго.

Харківська область

Росіяни атакували обласний центр балістичними ракетами. Окупанти цілилися енергетичною інфраструктурою — Харків і частина області залишилися без світла. Внаслідок атаки також частково не працює система водопостачання. Міський електротранспорт не вийшов на маршрути, рух містом лише автобусами. Метро працює як укриття. Функціонують усі центри незламності, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він додав, що у місті не працюють світлофори. Харківський вокзал переведено на резервне харчування, усі системи працюють.

В ефірі телемарафону Терехов розповів, що о 8:40 у Харкові почали подавати воду споживачам за допомогою альтернативних джерел енергії. За його словами, об’єкти "Харківських тепломереж" працюють на генераторах — це допоможе підключити до теплопостачання 40 тис. абонентів.

"Телеграф" відслідковує ситуацію з електропостачанням після атаки 22 березня: Масштабний удар по енергетиці: у яких містах немає електрики (оновлюється)

Запоріжжя

У Запоріжжі пролунало 8 вибухів, росіяни атакували місто "Кинджалами". Щонайменше сім житлових будинків зруйновано, ще 35 — пошкоджено. Також офіційно підтверджено, що основною ціллю окупантів стала Дніпровська ГЕС. На станції сталася пожежа, її намагаються оперативно ліквідувати. Проте загрози прориву греблі немає. Рух автодорожнім переїздом дамби Дніпровської ГЕС зупинено. На одній вулиці Запоріжжя 4 будинки повністю зруйновано, понад 40 – пошкоджено. Щонайменше 2 особи зникли безвісти. Тривають пошукові роботи.

Дніпропетровщина

Вибухи лунали як у місті, так і в області. В ОВА повідомили про пошкодження енергетичних об’єктів у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Кам’янському районах. Від вибухової хвилі розбиті вікна у будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням. Буде введено графіки відключень. У Кам’янському через удари по енергетиці знеструмлено більшу частину міста, стався масовий збій у роботі інтернету. відключено об’єкти водо- та теплопостачання. Зупинено рух трамваїв, повідомив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Кривий Ріг

Місто пережило комбіновану атаку БПЛА та ракетами. Є влучення в об’єкти критичної інфраструктури, ведені графіки аварійних відключень.

Сумщина

Росіяни ракетами атакували об’єкти енергосистеми прикордонної області. Запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

"Працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатися інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", — повідомили у Сумській ОВА.

Вінницька область

Там російські окупанти використовували гібридну тактику БПЛА та крилатих ракет. Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив про влучення в об’єкт критичної інфраструктури.

Хмельниччина

Росіяни атакували об’єкти інфраструктури та житлові будинки. В обласному центрі є загиблі та постраждалі.

"Є пошкодження об’єктів інфраструктури. Ушкодження житлових будинків. Є загиблі та постраждалі серед цивільних", — розповів мер Хмельницького Олександр Симчишин.

Львівщина

Ворожий безпілотник потрапив до об’єкта енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Пожежу, яка сталася внаслідок цього, оперативно ліквідують. Також є серйозне займання у лісовому масиві Золочівського району. За попередніми даними, причиною стали уламки збитого "шахеда".

"Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів потрапив в об’єкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Наразі її гасять вогнеборці. Станом на цей час (7:09) інформації про постраждалих не надходило", — повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Івано-Франківська область

Окупанти атакували область дронами та ракетами. Зафіксовано влучення по об’єкту критичної інфраструктури, проте перебоїв з електропостачанням поки що немає. За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Як повідомляв "Телеграф", на Запорізькій атомній електростанції в місті Енергодар, яка вже два роки окупована росіянами, в ході ракетної атаки на Україну 22 березня, о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з’єднує її з об’єднанням. енергосистемою України. Це загрожує ЗАЕС блекаутом.