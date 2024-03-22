Окупанти активізувалися на кількох напрямках: актуальна ситуація на фронті (карта)

Армія РФ використовує авіацію для штурму українських позицій

Впродовж минулої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення. Російські окупанти намагалися атакувати позиції українських військ, однак наші захисники тримали оборону.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 22 березня. Зазначається, що на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне. Там ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські окупанти зберігають свою присутність у прикордонних районах. Там вони проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також у цих районах ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області Росії.

На Куп’янському напрямку ворог також застосував авіацію та здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку бійці ЗСУ відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області. Тут армія РФ також використала авіацію, аби прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку воїни України відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку фронту нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

За допомогою авіації ворог 8 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області на Оріхівському напрямку фронту.

Разом з тим, на Херсонському напрямку окупанти цієї доби не наступали.

Раніше "Телеграф" писав, що 22 березня росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, є постраждалі. Зруйновано сім будинків, ще 35 пошкоджено.