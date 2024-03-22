Удар по ДніпроГЕС офіційно підтвердили в "Укрнідроенерго": чи є загроза прориву греблі

На місці працюють надзвичайні служби та енергетики

У компанії "Укргідроенерго" підтвердили влучання у ДніпроГЕС у Запоріжжі під час масованої ракетної атаки у п'ятницю, 22 березня. Там зазначили, що внаслідок цього на станції сталася пожежа.

Як повідомила пресслужба "Укргідроенерго", сьогодні рано вранці російські ракети знову вкотре атакували численні об‘єкти по Україні. В тому числі були атаковані й об'єкти енергетики.

"Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та греблі. Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів", — йдеться у повідомленні.

Водночас в "Укргідроенерго" підкреслили, що загрози прориву греблі немає. У компанії зазначили, що ситуація на греблі станції контрольована.

Нагадаємо, вночі та вранці у п’ятницю, 22 березня, росіяни здійснили масштабну ракетну атаку на Україну. Однією з її цілей стала Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, яка є п’ятим щаблем нижньої частини каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро.