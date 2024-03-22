Удар по ДнепроГЭС официально подтвердили в "Укрнидроэнерго": есть ли угроза прорыва дамбы

На месте работают чрезвычайные службы и энергетики

В компании "Укргидроэнерго" подтвердили попадание в ДнепроГЭС в Запорожье во время массированной ракетной атаки в пятницу, 22 марта. Там отметили, что в результате на станции произошел пожар.

Как сообщила пресс-служба "Укргидроэнерго", сегодня ранним утром российские ракеты снова в очередной раз атаковали многочисленные объекты по Украине. Среди них были атакованы и объекты энергетики.

"Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотины. В настоящее время продолжается пожар на станции. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов", — говорится в сообщении.

В то же время в "Укргидроэнерго" подчеркнули, что угрозы прорыва плотины нет. В компании отметили, что ситуация на плотине станции контролируется.

Напомним, ночью и утром в пятницу, 22 марта, россияне совершили масштабную ракетную атаку на Украину. Одной из ее целей стала Днепровская ГЭС в Запорожье, являющаяся пятой ступенью нижней части каскада гидроэлектростанций на реке Днепр.