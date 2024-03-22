ЗАЭС на грани блэкаута: "Энергоатом" сообщил об опасной ситуации в результате российских ударов

Станция сейчас связана с энергосетью Украины только одной линией

На Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар, которая уже два года оккупирована россиянами, в ходе ракетной атаки на Украину 22 марта, в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая ее с объединенной энергосистемой Украины. Это грозит ЗАЭС блэкаутом.

Сейчас ЗАЭС, которая является крупнейшей в Европе атомной электростанцией, соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная". Об этом сообщил "Энергоатом".

Энергетики пояснили, что эта линия недавно была отремонтирована силами украинских энергетиков. В течение длительного времени она не работала из-за повреждений в результате российских обстрелов.

"Такая ситуация крайне опасна и чревата наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", – подчеркнул глава "Энергоатома" Петр Котин.

Напомним, с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ угрожает развитием ядерной и радиационной аварии.

Как сообщал "Телеграф", 22 марта россияне ударили ракетами по Запорожью, есть пострадавшие. Разрушено семь домов, еще 35 — повреждены.