В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: что происходит (Обновляется)

Уже несколько часов подряд большая часть страны находится в укрытиях

В Украине 22 марта объявлена масштабная воздушная тревога. Она связана с вражескими беспилотниками и ракетной угрозой.

4:20 Еще четыре борта Ту-22м3 взлетели из аэропорта "Моздок" в Северной Осетии РФ. Они могут нести сверхзвуковые ракеты Х-22.

4:13 Мониторинговый телеграм-канал сообщает о взрывах в Запорожье в результате пуска баллистики.

В половине четвертого утра Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря. Расчетное время вхождения в воздушное пространство Украины около 05:00 утра. Также есть угроза использования баллистики с юга.

О движении враждебных БпЛА в Воздушных силах сообщили еще в конце 21 марта. Согласно последним данным на четыре часа вражеские дроны заметили в Тернопольской области курсом на Львовщину, на границе Винницкой и Житомирской областей, на юге Винницкой области, в Черкасской области, в Кировоградской области, на Днепропетровщине, на востоке Николаевщины, в Запорожской области и в акватории Черного моря.

Карта тревог по состоянию на 4:03

Накануне Россия также атаковала Украину ракетами. Атака произошла после продолжительного перерыва. Большинство ракет было нацелено на столицу Украины. В Киеве после масштабных обстрелов зафиксированы разрушения, есть пострадавшие.