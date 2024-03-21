Утренний обстрел Киева обошелся врагу в $300 млн: сколько таких атак финансируют работающие в РФ западные компании

Эксперты подсчитали стоимость удара по столице 21 марта

Утром 21 марта Россия после продолжительного перерыва устроила массированную ракетную атаку по Украине. По данным Воздушных Сил, ночью была сбита 31 ракета: 2 баллистических типа "Искандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинжал" и 29 крылатых Х-101/Х-555.

"Телеграф" решил подсчитать, в какую сумму обошлась такая атака россиянам и сколько таких пусков было оплачено налогами международных компаний, не покидающих рынок РФ.

Сколько стоила атака

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак примерно подсчитал в своем Facebook, что ракеты Х-101/Х-555 стоят $13 млн, вторые — $4 млн. Однако, каких было больше — неизвестно. Баллистические ракеты "Искандер-М" и "Кинжал" стоят по $3 млн и $15 млн соответственно.

"Ночная атака на Киев обошлась где-то примерно в $300 млн. Неплохо так "погуляли". Вряд ли это был тренировочный вылет новых экипажей, которые учатся наводить цели. Потому что слишком дорогое "обучение". Слава нашим ребятам, что это все сбили", — заявил Шлинчак.

Юрист Агия Загребельская в свою очередь посчитала, что РФ потратила $390 млн на сегодняшнюю ракетную атаку Киева.

"Вышли в ноль" только одним налогом

Свежие данные за первые месяцы 2024 года показывают, что атака полностью возместилась только с налога, уплачиваемого иностранными компаниями, чтобы покинуть рынок России. Этот хитрый сбор РФ ввел после начала своей "СВО", чтобы усложнить выход из страны для международных компаний.

В 2024 году иностранные компании уплатили российским "налогом на выход" 385 миллионов долларов (или 35,7 миллиарда рублей), сообщает Reuters. По цене это одна сегодняшняя атака.

Владимир Путин превратил бойкот Запада в "золотую жилу". Ведь с начала войны только этот сбор принес России около 40 млрд долларов. налогов. На эти деньги можно было устроить 102 атаки, подобные сегодняшней.

Продолжение следует. Ибо с начала войны полностью вышли из РФ только 373 компании, согласно подсчетам Киевской школы экономики. Еще 500 компаний находятся в процессе выведения из страны, а еще 704 компании приостановили свою деятельность.

Другие налоги

Пока некоторые международные компании пытаются сохранить лицо и платят за выход, другие продолжают вести бизнес и платят налог на прибыль. И таким образом скидываются деньгами на войну и ракеты, летящие нам на головы.

По оценкам Киевской школы экономики, размер налогов, уплаченных всеми иностранными компаниями в России в 2022-2023 годах, может быть на уровне $20 млрд за один год. Это еще 50 пусков, как сегодня.

К слову, это не единственные подсчеты по налогам международных компаний в России. Но только эти два налога принесли бюджету страны-агрессорки средств более чем на 150 атак, таких как сегодня в Киеве.

"Телеграф" сообщал, что в результате обстрела в столице пострадали жилые дома, вспыхнули автомобили, а в одном из дворов образовалась огромная воронка от взрыва, также разрушен склад магазина Rozetka. По информации властей, в результате атаки пострадали несколько человек, к счастью обошлось без пострадавших.