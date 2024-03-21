Утренний обстрел Киева обошелся врагу в $300 млн: сколько таких атак финансируют работающие в РФ западные компании
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Эксперты подсчитали стоимость удара по столице 21 марта
Утром 21 марта Россия после продолжительного перерыва устроила массированную ракетную атаку по Украине. По данным Воздушных Сил, ночью была сбита 31 ракета: 2 баллистических типа "Искандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинжал" и 29 крылатых Х-101/Х-555.
"Телеграф" решил подсчитать, в какую сумму обошлась такая атака россиянам и сколько таких пусков было оплачено налогами международных компаний, не покидающих рынок РФ.
Сколько стоила атака
Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак примерно подсчитал в своем Facebook, что ракеты Х-101/Х-555 стоят $13 млн, вторые — $4 млн. Однако, каких было больше — неизвестно. Баллистические ракеты "Искандер-М" и "Кинжал" стоят по $3 млн и $15 млн соответственно.
"Ночная атака на Киев обошлась где-то примерно в $300 млн. Неплохо так "погуляли". Вряд ли это был тренировочный вылет новых экипажей, которые учатся наводить цели. Потому что слишком дорогое "обучение". Слава нашим ребятам, что это все сбили", — заявил Шлинчак.
Юрист Агия Загребельская в свою очередь посчитала, что РФ потратила $390 млн на сегодняшнюю ракетную атаку Киева.
"Вышли в ноль" только одним налогом
Свежие данные за первые месяцы 2024 года показывают, что атака полностью возместилась только с налога, уплачиваемого иностранными компаниями, чтобы покинуть рынок России. Этот хитрый сбор РФ ввел после начала своей "СВО", чтобы усложнить выход из страны для международных компаний.
В 2024 году иностранные компании уплатили российским "налогом на выход" 385 миллионов долларов (или 35,7 миллиарда рублей), сообщает Reuters. По цене это одна сегодняшняя атака.
Владимир Путин превратил бойкот Запада в "золотую жилу". Ведь с начала войны только этот сбор принес России около 40 млрд долларов. налогов. На эти деньги можно было устроить 102 атаки, подобные сегодняшней.
Продолжение следует. Ибо с начала войны полностью вышли из РФ только 373 компании, согласно подсчетам Киевской школы экономики. Еще 500 компаний находятся в процессе выведения из страны, а еще 704 компании приостановили свою деятельность.
Другие налоги
Пока некоторые международные компании пытаются сохранить лицо и платят за выход, другие продолжают вести бизнес и платят налог на прибыль. И таким образом скидываются деньгами на войну и ракеты, летящие нам на головы.
По оценкам Киевской школы экономики, размер налогов, уплаченных всеми иностранными компаниями в России в 2022-2023 годах, может быть на уровне $20 млрд за один год. Это еще 50 пусков, как сегодня.
К слову, это не единственные подсчеты по налогам международных компаний в России. Но только эти два налога принесли бюджету страны-агрессорки средств более чем на 150 атак, таких как сегодня в Киеве.
"Телеграф" сообщал, что в результате обстрела в столице пострадали жилые дома, вспыхнули автомобили, а в одном из дворов образовалась огромная воронка от взрыва, также разрушен склад магазина Rozetka. По информации властей, в результате атаки пострадали несколько человек, к счастью обошлось без пострадавших.