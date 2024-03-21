"Ответ России?": посол США назвала возможную причину ракетного обстрела по Киеву

Больше 10 человек пострадали в ходе атаки

Ракетная атака по Киеву ночью 21 марта могла стать ответом России на встречу советников по безопасности в столице, в ходе которой обсуждалась формула мира. В результате этого происшествия пострадали более 10 человек.

Такое предположение выразила посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк. Соответствующий пост был опубликован на ее странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

"Ответ России на вчерашнюю встречу в Киеве советников по безопасности из стран всего мира для обсуждения формулы мира Владимира Зеленского?" — отметила Бринк.

Также посол поблагодарила украинских воинов сил противовоздушной обороны за их работу.

"Гиперзвуковая ракета "Кинжал" по Киеву в 5:00 утра, ранения получили 10 мирных жителей, в том числе ребенок. Спасибо мужественным защитникам от ПВО Украины", — написала она.

Напомним, что в ночь на 21 марта российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по Украине. По столице было выпущено три десятка ракет. В результате обломками были повреждены автомобили и жилые дома. Известно о 12 пострадавших. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте попадания обломков российских ракет и показал, что там происходит.