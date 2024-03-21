"Відповідь Росії?": посол США назвала можливу причину ракетного обстрілу по Києву

Понад 10 людей постраждали під час атаки

Ракетна атака по Києву вночі 21 березня могла стати відповіддю Росії на зустріч радників з безпеки у столиці, під час якої було обговорено формулу світу. Внаслідок цієї події постраждали понад 10 осіб.

Таке припущення висловила посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджіт Брінк. Відповідний пост було опубліковано на її сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

"Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з безпеки з країн усього світу для обговорення формули світу Володимира Зеленського?" — зазначила Брінк.

Також посол подякувала українським воїнам сил протиповітряної оборони за їхню роботу.

"Гіперзвукова ракета "Кинджал" по Києву о 5:00 ранку, поранення отримали 10 мирних жителів, у тому числі дитина. Дякую мужнім захисникам від ППО України", — написала вона.

Нагадаємо, що в ніч проти 21 березня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. По столиці було випущено три десятки ракет. Внаслідок уламками були пошкоджені автомобілі та житлові будинки. Відомо про 12 постраждалих. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці попадання уламків російських ракет та показав, що там відбувається.